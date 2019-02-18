В понедельник, 18 февраля, в Украине ожидается переменно облачная погода без осадков. Практически на всей территории Украины сегодня выглянет солнце. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

Теплее всего сегодня будет на западе и юге Украины, где температура воздуха прогреется до +6...+8 градусов.

Немного прохладнее будет в центральной части страны - от +2 до + 8 градусов. На востоке и севере, по прогнозам синоптиков, столбики термометра днем не поднимутся выше +4.

В Киеве днем - от +4 до +6, без осадков.

Между тем синоптики предупреждают, что в восточных областях, на севере Левобережье и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица.

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