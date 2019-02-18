История с разрывом звездной пары Виторгана и Собчак получила не совсем ожиданное продолжение. Обманутый муж, Максим Виторган сделал шокирующее признание в соцсети. Он написал о нетрадиционной сексуальной ориентации коллеге по ремеслу Павлу Деревянко, который опубликовал на своей странице в Instagram фото с голым торсом.

О каминг-ауте известного актера передает портал Dni.

Поклонники Деревянко восхитились его физической формой. Среди них оказался и Виторган.

"Паш, я сдаюсь! Все, я гей!" - прокомментировал кадры муж Ксении Собчак.

Фото: dni.ru

Пользователи соцсети тут же принялись обсуждать сенсационное заявление. "Мы так и знали", "А Эммануил Гедеонович в курсе?" (отец Максима Виторгана - Прим.Ред.), - высказались фолловеры.

Деревянко же получил массу восторженных комплиментов. "Не могу пройти мимо, Павел, ты шикарен", "Какой же ты классный!", "Павел, вы неподражаем", "Красота как она есть", "Красивое тело, отличные фото. Почему не похвастаться! Павел, скоро женское население потеряет сон", - высказались подписчики Деревянко.

Ранее "Страна" сообщала, что известный российский блогер осудила Собчак после измены Виторгану.