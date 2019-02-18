Вчера, 17 февраля, в американском городе Новый Орлеан (штат Луизиана) вспыхнула перестрелка между группами молодых людей.

Как передает местный новостной портал Nola, по меньшей мере четыре человека получили серьезные ранения. Все они были доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое. Известно, что одному из раненых 17 лет.

О причинах инцидента не сообщается. Но один из агентов, который помчался на место ЧП едва не погиб в аварии.

По словам очевидца, полицейский из Нового Орлеана, отреагировавший на перестрелку в центральном районе города, потерял контроль над своим автомобилем без опознавательных знаков и врезался в дерево на проспекте Наполеона. Справедливости ради надо отметить, что дорога была мокрой от дождя.

Свидетель Эндрю Джонс рассказал, что он и его друг гуляли в этом районе, когда машина влетела в старый дуб на аллее прямо на их глазах. По словам Джонса, машина загорелась, но прохожие успели вытащить офицера полиции из авто.

Фото: nola.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Новом Орлеане пристрелили известного рэпера Young Greatness.

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