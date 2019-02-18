Вчера, 17 февраля, в Японии, на крупной птицеферме в окрестностях города Омияма, который расположен на острове Хонсю произошел мощный пожар. Огонь вспыхнул около 21.30 по местному времени и быстро распространился по территории фермы.

Из семи корпусов корпусов птицефермы полностью сгорели четыре, сообщает канал NHK.

От фермы практически ничего не осталось, фото: www3.nhk.or.jp

На птичнике выращивалось 800 000 цыплят, большая часть из которых погибла. Счет идет на сотни тысяч.

Пожарные сражались с огнем в течении четырех часов В результате инцидента сотрудники птицефермы не пострадали.

Место чрезвычайного происшествия находится примерно в 5 километрах от мэрии Комидзимы в южной части района. Сейчас полиция и полиция и пожарные исследуют место происшествия и пытаются выяснить причину пожара.

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