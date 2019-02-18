В этом году совместные украино - американские военно-морские маневры Sea Breeze - 2019 пройдут в Черном море в начале июля.

В план масштабных учений уже включены 9 единиц корабельно-катерного состава Морской охраны, вертолеты 2 самолета и также запланированы тренировки подразделений специального назначения.

Об этом передает пресс-группа Госпогранслужбы.

Фото: dpsu.gov.ua

В этом году Sea Breeze - 2019 уже традиционно будет предусматривать выполнение задач по стандартам НАТО на море, суше, воздухе и под водой. Учения пройдут в Одесской, Николаевской? Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря.

В морском компоненте запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп и много других отработок, суть задач которых не разглашается, поскольку остается актуальным режим "свободной игры" (free play), в котором внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений.

Определенной новацией нынешних учений станет отработка речного элемента. По легенде вражески силы будут пытаться заблокировать выход к морю с крупнейшей водной артерии Европы - реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задачи обеспечения сопровождения транспортных гражданских судов по реке и их свободный проход через устье Дуная до Черного моря. В данном учебном элементе будут задействованы исключительно силы Госпогранслужбы, в частности Морской охраны.

Планом учений предусмотрены тренировки персонала специальных подразделений, в том числе и с их высадкой на захваченные объекты с воздуха. А в специализированных водолазных тренингах впервые примут участие представители отряда "ДОЗОР", которые имеют соответствующую специализацию.

Кроме того, персонал Морской охраны пройдет обучение на курсах смотровых групп, где будет возможность обменяться опытом с греческими коллегами. На курсах по борьбе за живучесть надводного корабля от турецких партнеров будет представлено современное оборудование и средства его эффективного применения.

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото, как в Черное море вошел американский ракетоносец Donald Cook.

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