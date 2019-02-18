Вчера, 17 февраля, около 22.00, уже на подъезде к швейцарскому Базелю, сошел с рельсов высокоскоростной поезд ICE (Intercity-Express), который шел из Берлина в курортный город Интерлакен.

Об инциденте сообщила пресс-служба железных дорог Швейцарии.

Вагоны поезда, к счастью не перевернулись и не загорелись, фото: sbb.ch

В момент крушения в пассажирском поезде находились около 240 человек. После аварии их всех эвакуировали спасатели, которые заявили, что никто не получил травм и ранений.

"К 23.00 около 240 пассажиров были эвакуированы пожарно-спасательным поездом, а затем доставлены на железнодорожную станцию Basel", - уточнили в пресс-службе швейцарской железной дороги.

О причинах схода поезда с рельсов пока не сообщается, спецкомиссия ведет расследование.

Ранее "Страна" сообщала, что в Турции пассажирский поезд сошел с рельс. 24 погибших, 338 человек ранены.