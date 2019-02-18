Под Базелем сошел с рельс пассажирский поезд, 240 человек эвакуированы. Фото
Вчера, 17 февраля, около 22.00, уже на подъезде к швейцарскому Базелю, сошел с рельсов высокоскоростной поезд ICE (Intercity-Express), который шел из Берлина в курортный город Интерлакен.
Об инциденте сообщила пресс-служба железных дорог Швейцарии.
Вагоны поезда, к счастью не перевернулись и не загорелись, фото: sbb.ch
В момент крушения в пассажирском поезде находились около 240 человек. После аварии их всех эвакуировали спасатели, которые заявили, что никто не получил травм и ранений.
"К 23.00 около 240 пассажиров были эвакуированы пожарно-спасательным поездом, а затем доставлены на железнодорожную станцию Basel", - уточнили в пресс-службе швейцарской железной дороги.
О причинах схода поезда с рельсов пока не сообщается, спецкомиссия ведет расследование.
Ранее "Страна" сообщала, что в Турции пассажирский поезд сошел с рельс. 24 погибших, 338 человек ранены.