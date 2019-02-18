Сегодня ночью, 18 февраля, в Киеве снова пылали дорогие авто. Во дворе жилого дома по улице Ярославской вспыхнули две машины. Огонь с Nissan X-Trail перекинулся на припаркованный рядом Chrysler Cruiser. Об этом передает Информатор.

Фото и видео: informator.ua

Информация о пожаре поступила спасателям в 03:00. По предварительной информации, огонь вспыхнул под капотом Nissan X-Trail, после чего распространился на красный Chrysler Cruiser. Прибывшие на место пожарные успели быстро локализовать и в 03:33 ликвидировать пожар. Тем не менее, к этому моменту огонь успел серьезно повредить переднюю часть и салон "японца", а также багажник Chrysler.

На месте происшествия работали две пожарные машины, карета скорой помощи, а также полицейские. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее "Страна" сообщала, что недалеко от российского посольства в Киеве сгорело авто с дипломатическими номерами.