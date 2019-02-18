Президент США Дональд Трамп не поверил собственной разведке о том, что КНДР обладает ракетами, способными достичь территории США, так как Путин сказал ему, что у Пхеньяна таких ракет нет.

Об этом заявил экс и.о. директора ФБР Эндрю Маккейб, передает ТАСС со ссылкой на CBS.

"Президент Трамп заявил, что он не верит в наличие у КНДР возможностей нанести удар по США с помощью баллистических ракет. Он не верил в это, потому что президент Путин сказал ему, что у них их нет. Президент Путин сказал ему, что у КНДР на самом деле нет таких ракет", - утверждает Маккейб.

"Сотрудники разведывательных служб на брифинге в Белом доме заявили, что это не соответствует данным ни одного из отчетов разведки, на что президент ответил: "Мне все равно, я верю Путину", - продолжил бывший и.о. главы ФБР.

"Это просто поразительно. Службы разведки тратят много времени, сил и энергии, чтобы помочь президенту США принимать решения. Сталкиваться с абсолютным неверием в эти усилия, с нежеланием Трампа узнать о настоящем положении дел, с которыми он сталкивается каждый день - это был настоящий шок", - заключил Маккейб.

Он также рассказал, что после того, как Трамп отправил в отставку в мае 2017 года главу ФБР Джеймса Коми, в минюсте состоялась серия совещаний, на которых обсуждалась вероятность применения на практике 25-й поправки к конституции США. Ее первый раздел гласит: "В случае отстранения президента от должности, или его смерти, или отставки вице-президент становится президентом".

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