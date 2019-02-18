Президент Украины Петр Порошенко с начала февраля официально внес в декларацию о доходах 118,5 млн гривен прибыли. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, сообщают "Українськi Новини".

Так, 15 февраля Порошенко задекларировал 60 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".

1 февраля он задекларировал 29,6 млн гривен дивидендов от "Прайм Эссетс Кэпитал", 1,1 млн гривен процентов от Международного инвестиционного банка (МИБ), 27,5 млн гривен возврата Министерством финансов стоимости приобретения облигации внутреннего государственного займа и 0,3 млн гривен инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ.

Согласно задекларированным им в течение года существенным изменениям в имущественном состоянии, его годовой доход превысит 1,3 млрд гривен, что более чем в 80 раз больше, чем доход за 2017 год, который составил 16,3 млн гривен.

Полную декларацию о доходах за 2018 год президент обязан подать до 31 марта включительно.

Напомним, что в Киеве официально заработал избирательный штаб Петра Порошенко.

Также под стенами дома Порошенко устроили митинг и показали сожжение "евробляхи".