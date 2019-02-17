В Днепре во время грабежа жестоко избили супружескую пару пенсионеров. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что неизвестный в маске проник в квартиру пенсионеров через окно. Он избил молотком мужчину 1935 года рождения и его жену 1947 года рождения. После этого злоумышленник забрал ювелирные украшения, мобильный телефон и деньги в сумме десять тысяч гривен и скрылся с места преступления.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу с ушибами головы и переломами костей черепа.

Проводится расследование. Уголовное производство начато по ст. 187 УК Украины - разбой.

Напомним, что в центре Киева ограбили сотрудницу Красного Креста.

Также в Киеве кавказцы на красных "Жигулях" ограбили прохожих.