В Днепре грабитель в маске молотком до полусмерти избил пенсионеров в собственной квартире
В Днепре во время грабежа жестоко избили супружескую пару пенсионеров. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что неизвестный в маске проник в квартиру пенсионеров через окно. Он избил молотком мужчину 1935 года рождения и его жену 1947 года рождения. После этого злоумышленник забрал ювелирные украшения, мобильный телефон и деньги в сумме десять тысяч гривен и скрылся с места преступления.
Пострадавшие были госпитализированы в больницу с ушибами головы и переломами костей черепа.
Проводится расследование. Уголовное производство начато по ст. 187 УК Украины - разбой.
Напомним, что в центре Киева ограбили сотрудницу Красного Креста.
Также в Киеве кавказцы на красных "Жигулях" ограбили прохожих.
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