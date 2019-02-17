Видео начала драки с участием чемпиона России по рукопашному бою Геннадия Павлова, который в результате кулачного поединка погиб, загружено в социальную сеть YouTube.

На записи, которую опубликовал телеграм-канал "Следак шепнул", видно начало потасовки, которая завершилась смертью 22-летнего спортсмена, который активно атаковал 51-летнего охранника у здания Минкомсвязи в Москве.

Инцидент произошел 17 февраля на Тверской улице у Центрального Телеграфа. Юный спортсмен вступил в перепалку с опытным, после чего между ними завязалась потасовка. Во время драки мужчины упали на землю, после чего Павлов скончался.

Охранник попытался оказать спортсмену первую помощь, но приехавшие на вызов врачи констатировали смерть молодого человека. Говорят о том, что причиной его гибели стала сердечная недостаточность.

По предварительной информации, конфликт произошел из-за того, что Павлов попытался перейти через шлагбаум.

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