В Иране презентовали подводную лодку, вооруженную крылатыми ракетами. Церемонию открытия вел сам иранский президент Хасан Рухани, передает Reuters.

Отмечается, что презентация подлодки произошла в период роста напряженности с ее врагами - США и Израилем.

"С этого момента моим распоряжением подводная лодка Fateh Conqueror присоединяется к военно-морским силам Ирана", - сказал Рухани на церемонии в эфире местного телеканала.

Отмечается, что подводная лодка Fateh Conqueror весит 600 тонн. На его борту есть современное оружие, включая торпеды, военно-морские мины и крылатые ракеты, которые могут быть запущены из-под воды.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Ирана публично обозвал Трампа идиотом.

Также в Иране загадочно загорелся центр космических исследований, в котором погибли трое ученых.