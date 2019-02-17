Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал участие шоумена Владимира Зеленского в предвыборной гонке на пост президента Украины. Об этом сообщает "Лига".

Столичный мэр считает, что лидер партии "Слуга народа" словно пассажир самолета, который случайно очутился в кабине пилота. Кличко отметил, что ему непонятно, когда кандидат в президенты пишет свою политическую программу методом всенародного участия.

"Довольно креативно сказать давайте писать программу вместе с народом. Но это мне напоминает пассажира, который попал в кабину пилота и просит пассажиров совета, как взлетать. Я не хотел бы очутиться в таком самолете", - добавил Кличко.

По мнению мэра, это очень опасная ситуация для страны.

Напомним, что опрос показал, что партийный рейтинг возглавляет "Слуга народа" Зеленского.

Также КИУ просит Нацсовет проверить фильм "Слуга народа" с Зеленским на предвыборную агитацию.