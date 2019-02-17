В воскресенье, 17 февраля, в Киеве из-за угрозы взрыва частично перекрыли улицу Чигорина. Об этом передает "Информатор".

Сообщается, что около 15:10 на номер "102" позвонили и сообщили, что на улице Чигорина, 49 лежит граната. Опасную находку обнаружили прямо у забора школы. На место прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. На время проверки полицейские перекрыли улицу.

По приезду копы нашли предмет похожий на гранату Ф-1, что лежала между двумя грузовыми автомобилями.

Позже правоохранители выяснили, что граната была без взрывателя и, предположительно, использовалась в учебных целях. По одной из версии, ее могли использовать ученики школы, во время занятий по допризывной подготовке.

Предмет отправили на экспертизу и открыли улицу для проезда.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что в Харькове полицейские достали гранату, которая плавала в роднике.

Также в Ровно ночью неизвестный бросил гранату РГД-5 в дом, где находилась семья.