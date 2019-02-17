И.о. министра Ульяна Супрун в Facebook рассказала, в каких случаях заболевшего ребенка нужно оставлять дома.

Глава Минздрава сообщила, что насморк или кашель, который длится после перенесенной болезни, не является помехой для посещения садика или школы при выполнении трех условий:

ребенка осмотрел врач и позволил пойти в учебное заведение;

температура меньше 38 градусов. Важно, что температура должна быть в норме сама по себе, а не в результате снижения лекарствами;

ребенок ведет себя активно и адекватно, хорошо себя чувствует, может справляться без помощи учителей или воспитателей.

"Исключения составляют периоды эпидемии гриппа. В такое время кашель, насморк, или больное горло - веская причина оставить ребенка дома", - добавила Супрун.

При этом, если у ребенка одновременно один или несколько респираторных симптомов: больное горло, кашель или насморк и температура выше 38, то нужно идти на прием к врачу.

Пускать ребенка в учебное заведение нельзя в следующих случаях:

когда из-за болезни ребенок не может принимать участие во всех занятиях. То есть он устает, нуждается во сне, находится в плохом настроении, плаксивый и неактивный. Такое может быть и при отсутствии респираторных симптомов;

во время острой фазы инфекционного заболевания, когда температура выше 38 градусов и появляются респираторные симптомы;

когда ребенок выглядит больным: плачет, дыхание затруднено, есть сыпь, которая быстро распространяется.

"Собирая ребенка в детский сад или школу - будьте внимательны. Если не уверены, что ребенок здоров - лучше проконсультироваться с врачом и руководствоваться его рекомендациями", - заключила министр.





Фото: facebook.com

Напомним, что Супрун заявила, что знает о запрете на пропуск детских колясок в больницы.



Также Супрун призвала украинцев есть больше яблок.