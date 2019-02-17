В Германии поднялась волна критики на намерение США ввести таможенные пошлины на импорт продукции европейского автопрома. Об этом сообщает немецкий телеканал Das Erste, передает RT.

Сообщается, что с точки зрения Объединения германской автомобильной промышленности, это непонятное решение. Вчера, 16 февраля канцлер Ангела Меркель уже резко раскритиковала соответствующие планы США во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Формально срок для предъявления доказательств Министерством по торговле в Вашингтоне истек 17 февраля, и президент США Дональд Трамп может в течение 90 дней ввести специальные таможенные пошлины. В последнее время обсуждался ввод пошлин в размере 25%. По расчетам исследователей, этот шаг может сократить автомобильный экспорт Германии в США вдвое.

Отмечается, что немецкая автомобильная отрасль за последние годы создала в США более 113 тысяч рабочих мест на 300 заводах, а также ввела совмещающее практику и теорию дуальное образование для квалифицированных специалистов. Все это укрепляет США и не является проблемой для их безопасности, считают в Объединении германской автомобильной промышленности.

Меркель на Мюнхенской конференции также указала на то, что многие немецкие концерны производят свои автомобили на территории США — например, BMW в штате Южная Каролина.

"Если эти автомобили, которые производятся в Южной Каролине, внезапно стали угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов, нас это ужасает", - заявила канцлер.

В ходе конференции канцлер выразила непонимание такой позиции американского правительства и одновременно напомнила о необходимости дальнейших переговоров.

Напомним, что президент США заявил, что торговые пошлины приносят Вашингтону много миллиардов долларов.

Также ЕС вводит защитные пошлины на импорт стали, в том числе из Украины.