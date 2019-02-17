Женская сборная Украины по мини-футболу уступила соперникам из России в матче за третье призовое место на чемпионате Европы, который проходил в Гондомаре (Португалия). Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился серией пенальти- 2:2 (2:3) Украинки проигрывали по ходу матча со счетом 0:2, но сумели выровнять положение.

В самой концовке первого тайма первый гол забила Воловенко, а в середине второго тайма Тутова забила второй гол. При этом, если россиянки забивали с игры, то украинки реализовали стандарты - 10-метровый и 6-метровый удары, соответственно.

Тем не менее, в серии пенальти украинкам не повезло. Юлия Форсюк пробила мимо ворот и не реализовала свой пенальти, в то время как россиянки реализовали все три попытки. Таким образом, сборная России выиграла бронзовые медали первого в истории Евро по женскому футзалу.

Фото: uefa.com

Напомним, что в чемпионате Украины по футболу впервые с 2014 года будет играть нападающий из России.

Также с чемпионата Украины снялся футбольный клуб Звезда, уже второй в этом сезоне.