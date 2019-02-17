В воскресенье, 17 февраля, в Киеве десятки рыбаков вышли на опасный танущий лед на зимнюю подледную рыбалку на Днепре. Об этом сообщают "Украинские новости".

Киевляне устроили зимнюю рыбалку на реке возле пляжа "Наталка", что находится в Оболонском районе столицы. На опубликованных фото видны десятки рыбаков на тонком февральском льду. Также многи люди просто ходили по опасному льду.

Фото: ukranews.com

Ранее "Страна" сообщала, что 16 февраля двое несовершеннолетних девочек провалились под лед на озере Тельбин, но неравнодушные прохожие смогли спасти их. Девочки рисковали жизнью ради того, чтобы сделать фотографии. Двое мужчин тоже провалились под лед, когда вытаскивали подростков из холодной воды на берег.

Напомним, что в Киеве спасатели вернули на берег рыбаков, дрейфовавших по Днепру на отколовшейся льдин.