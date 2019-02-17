В воскресенье, 17 февраля, в Киеве затопило Набережно-Печерскую дорогу. Видео потопа в Telegram канале опубликовал "Киев Оперативный".

На видео показано, что вся проезжая часть улицы покрыта водой, а автомобили с трудом могут по ней ехать.

"Набережно-Печерская дорога сегодня потекла", – сказано в комментарии к записи.

Фото: Карта

Ранее "Страна" сообщала, что опубликовано видео катастрофического потопа в российском городе Туапсе, который залили дожди.

Также Кличко анонсировал создание в Киеве "антипотопного" подразделения.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украину идет холодный фронт. Синоптик предупредила о приближающемся похолодании.

"Грейтесь сегодня, потому что завтра холодный атмосферный фронт принесет, хоть и небольшое, но похолодание. Температура воздуха снизится ночью до -3 + 3 градусов, днем ​​от сегодняшних + 6 + 12 до понедельничных + 3 + 6 градусов", - отметила метеоролог Наталка Диденко.