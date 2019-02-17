В Польше с 2014 года по настоящее время было снесено около 100 памятников советским солдатам. Об этом заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что у российской дипмиссии имеются оценочные данные, поскольку в последнее время власти Польши стараются не афишировать снос памятников.

"По данным нашего мониторинга, за период с 2014 года до настоящего времени снесли порядка 100 памятников", - добавил Андреев.

Посол сообщил, что на территории Польши остается еще более 100 памятников советским воинам.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве вандалы облили красной краской памятник воинам АТО.

Также в центре Киева в день сноса памятника Суворовe установили мемориальную доску создателю теории украинского национализма.