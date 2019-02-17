В Киевской области в зоне отчуждения снова появились дикие утки. Об этом в Facebook Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Ученые отметили, что впервые за зиму начали наблюдать птиц.

"В течение зимы ученым почти не удавалось наблюдать диких уток, ведь водные объекты были плотно покрыты льдом. А вот теперь, с повышением температуры, появились плеса воды - кряквы возвращаются на Припять. До календарной весны - две недели. Место, где природа может быть собой", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что ученые пересчитали редких птиц, зимующих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Также опубликовано фото любопытного лося, который показал уши из зарослей в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Напомним, что спасатели сообщили, что в чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес Северной пущи.