На водоемы в Чернобыльской зоне отчуждения начинают возвращаться дикие утки. Фото
В Киевской области в зоне отчуждения снова появились дикие утки. Об этом в Facebook Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
Ученые отметили, что впервые за зиму начали наблюдать птиц.
"В течение зимы ученым почти не удавалось наблюдать диких уток, ведь водные объекты были плотно покрыты льдом. А вот теперь, с повышением температуры, появились плеса воды - кряквы возвращаются на Припять. До календарной весны - две недели. Место, где природа может быть собой", - сказано в сообщении.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что ученые пересчитали редких птиц, зимующих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Также опубликовано фото любопытного лося, который показал уши из зарослей в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Напомним, что спасатели сообщили, что в чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес Северной пущи.