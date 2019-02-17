Радиационный фон в Тернопольской области в пределах нормы и нет угрозы заражения. Об этом в Facebook сообщил глава Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна.

"По информации управления по вопросам гражданской защиты населения Тернопольской областной государственной администрации, сегодня, 17 февраля, в 9.30 часов случился сбой из-за возможного внешнего вмешательства в программном обеспечении системы оповещения области. Информация, которая была передана по проводному радио и в средствах массовой информации о радиационной опасности не отвечает действительности. Радиационная ситуация в области в норме", - отметил чиновник.

Барна подчеркнул, что на атомных электростанциях в Хмельницкой и Ровенской областях также не было никаких чрезвычайных происшествий.

"Просим распространить информацию и сохранять спокойствие", - добавил он.

Эту информацию подтвердил также начальник управления ГосЧС в Тернопольской области Виктор Маслей.

"В средствах массовой информации появилось сообщение о радиационной опасности. Данная информация является фейком. Радиационная ситуация в области в норме", - написал он в Facebook.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Киеве вырос радиационный фон после пожара в лесу под Чернобылем.

Также "Страна" замерила уровень радиации в Киеве после пожара под Чернобылем.