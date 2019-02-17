В воскресенье, 17 февраля на Закарпатье в урочище Куртацкое спасатели нашли заблудившуюся туристку из Днепра. Она потерялась в горах накануне.

По данным управления ГСЧС в Закарпатской области, женщина находится в удовлетворительном состоянии. К ее поискам были привлечены 37 человек и 7 единиц техники.

Также облет территории осуществлял вертолет МИ-8. Информацию об исчезновении 35-летней туристки из Днепра спасатели получили вечером 16 февраля. Женщина отдыхала на одной из турбаз в с. Пилипец.

Видео: facebook.com/DsnsZakarpattya

Как сообщала "Страна", за считанные дни лавины в Альпах убили 10 туристов-горнолыжников.

Напомним что спасатели тело киевского туриста, погибшего в Карпатах, нашли на третьи сутки после начала его поисков.