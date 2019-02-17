В Украине в начале 2019 года пройдут украинско-американские учения "Си Бриз-2019". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"В этом году "Си Бриз-2019" уже традиционно будет предусматривать выполнение задач по стандартам НАТО на море, суше, в воздухе и под водой. Территориально действия будут происходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря. В морском компоненте запланированы артиллерийские стрельбы, высадки смотровых групп и многие другие упражнения, суть задач которых не разглашается, поскольку остается актуальным режим "свободной игры" (free play), в котором внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений", - сказано в сообщении.

Отмечается, что определенным нововведением нынешних учений станет отработка речного элемента.

"По легенде, вражеские элементы будут пытаться заблокировать выход к морю с крупнейшей водной артерии Европы - реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задачи обеспечения сопровождения транспортных гражданских судов по реке и их свободный проход через устье Дуная к Черному морю. В данном учебном элементе будут задействованы исключительно силы Госпогранслужбы, в частности Морской охраны", - отметили пограничники.

В учениях задействуют девять кораблей и катеров морской охраны, два самолета и вертолеты.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, что Украина и США проведут учения в Черном море.

Также ВВС Украины и моряки провели учения на Азовском море.