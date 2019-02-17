В воскресенье, 17 февраля, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"17 февраля в 16:40 в ГосЧС поступила информация, что в Чернобыльской зоне отчуждения на территории ГСП "Северная Пуща" (Дитятковское лесничество) у с.Бычки возник пожар травяного настила на площади около 5 гектар", - сказано в сообщении.

Спасатели отметили, что к гашению возгорания привлечено 18 человек и три единицы техники, из них от ГосЧС - 12 человек личного состава и две единицы техники.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликовано фото любопытного лося, который показал уши из зарослей в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Также ученые пересчитали редких птиц, зимующих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.