И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала про свое отношение к случаю американского подростка, который при достижении 18-летия решился привиться. Он опубликовал заметку на Reddit и попросил совета, "как это лучше сделать".

"Интересно, что основной аргумент родителей против прививок - как будто они являются частью "схемы правительства", что очень похоже на теорию заговора". Впрочем, парень не согласен с родителями: "Это глупо, и я имел множество аргументов против на эту тему. Но из-за их убеждения меня не вакцинировали против одной болезни, и Бог знает, почему я еще жив", - говорится на Фейсбук-странице и.о. министра здравоохранения.

По данным Супрун, в Австралии такое поведение тоже становится весьма характерной для подростков. Дети ждут возраста, когда самостоятельно могут принимать медицинские решения относительно своего здоровья и делают прививки.

"Распространенные причины отказа от вакцинации среди родителей - некоторые религиозные или философские убеждения, недоверие к прививкам много мифов и распространение фейков о вакцинации. Среди других причин также является то, что вроде, вакцинация - это теория заговора фармкомпаний или схема контроля правительства за населением", - говорится в опубликованном сообщении и.о. министра здравоохранения.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", в Одессе после прививки неожиданно скончался 6-месячный ребенок. Вскрытие показало сильное поражение печени.

Отметим, что в селе на Закарпатье 10-летний мальчик выпил яд и умер по дороге в больницу.

Напомним, что Супрун объяснила, чем можно и нельзя запивать лекарства.