В ночь на воскресенье, 17 февраля в Харькове горел склад швейной фурнитуры. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Пожар возник в здании по проспекту Гагарина, 127-а. Информация о возгорании поступила от охраны здания в 3:14.

"К месту вызова было направлено шесть отделений службы спасения ГосЧС на автоцистернах в составе 30 спасателей, одно отделение курсантов от Национального университета гражданской защиты и автомобиль газодымозащитной службы. По прибытию спасатели установили, что огонь охватил часть здания площадью около 400 кв.м. Горели конструкции здания, а также горючая швейная фурнитура", - сообщили спасатели.

В ГосЧС добавили, что пожар был локализован в 4:26, полностью ликвидирован в 7:00. Причина возгорания и нанесенный огнем ущерб устанавливаются.

Фото: kh.dsns.gov.ua

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