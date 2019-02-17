Российский нападающий Василий Павлов подписал контракт с одесским "Черноморцем". Он стал первым с февраля 2014 года российским футболистом, который перешел в украинский клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В составе одесситов 28-летний игрок будет выступать под номером 24. В 2018 году он защищал цвета ФК "Вентспилс" (Латвия) - 19 игр, 1 мяч, 2 голевые передачи. В еврокубковых турнирах он провел 13 матчей и забил 3 гола.

В его активе также игры в составе "Крыльев Советов", "Рубина", "Химок", "Армавира", "Зоркого", "Дачии" (Кишинев, Молдавия), "Бранна" (Берген, Норвегия), "Тетекса" (Тетово, Македония).

Василий Павлов с футболкой одесской команды, фото: chernomorets.odessa.ua

Как сообщала "Страна", "Олимпиакос" потерял своего забивного капитана перед матчем с киевским Динамо.

Напомним, что вслед за Ракицким еще один игрок Шахтера перешел в российский клуб.