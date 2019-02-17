В Киеве на площади Победы установили дорожные вехи на ответвлениях полос движения, которые исключают возможность парковки на них. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"16 февраля сотрудники КП "Центр организации дорожного движения" установили дорожные вехи на ответвлениях полос движения на площади Победы, физически исключив парковки", – сказано в сообщении.

В Киевсовете отметили, что ранее водители использовали эти территории для парковки и это создавало ряд опасностей. В частности, из-за припаркованных автомобилей была ограничена обзорность перекрестка для водителей, что значительно повышало вероятность ДТП.

"В свою очередь, сами нарушители подвергаются опасности, попадая на направляющие островки вне пешеходных переходов", – добавили в КГГА.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, что в аэропорту "Борисполь" до июня заработают новые терминал и парковка.

Также киевские власти ищут "небезразличных и ответственных" бакалавров для работы инспекторами парковки за 10 тысяч в месяц.