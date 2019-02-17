В ряде больниц Украины фактически невозможно зайти в помещение с детской коляской. Такие жалобы довольно часто поступают в Министерство здравоохранения Украины, об этом на своей Фейсбук-странице сообщила и.о. министра Ульяна Супрун.

Сам запрет приходить с детской коляской в ​​медучреждения она назвала полным безумием. "Именно с медицинских учреждений начинается доступный и инклюзивный пространство, где о пациенте заботятся и помогают", - говорится в опубликованном сообщении.

И.о. главы Минздрава заявила, что уже неоднократно обращались в управления здравоохранения на местах и к главным врачам с просьбой убрать объявления о запрете въезда в больницу с колясками, а также сделать пространство дружественным и доступным для всех пациентов.

"Призываю всех управленцев на местах обращать внимание на возможность доступа к учреждениям здравоохранения. Это обязательный элемент качественного сервиса. Неисправным пандусам, закрытым дверям или любым другим препятствиям не место в учреждениях здравоохранения", говорится на Фейсбук-странице главы Минздрава.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", мужа звезды "95 квартала" на пустили в киевский ТРЦ из-за инвалидной коляски. В итоге всю семью пустили и дали "какую-то их карту". По мнению женщины, администрация испугалась огласки.

Отметим, что глава Минздрава призвала украинцев есть больше яблок.

Яблочная яркая кожура - источник флавоноидов, соединений, обладающих антиоксидантным действием. Исследования показали, что потребление яблок на четверть снижает риск рака поджелудочной железы. А также помогают снизить риск рака легких, колоректального рака, рака молочной железы и желудочно-кишечного тракта.

Полифенолы яблок уменьшают проявления астмы, болезни Альцгеймера, а клетчатка препятствует атеросклерозу и предупреждает колебания уровня сахара. Также из них организм получает незаменимые аминокислоты.

Напомним, что в Одессе после прививки неожиданно скончался 6-месячный ребенок. Вскрытие показало сильное поражение печени.