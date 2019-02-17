В понедельник, 18 февраля, в Украине будет незначительное, но похолодание. Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

"Грейтесь сегодня, потому что завтра холодный атмосферный фронт принесет, хоть и небольшое, но похолодание. Температура воздуха снизится ночью до -3 + 3 градусов, днем ​​от сегодняшних + 6 + 12 до понедельничных + 3 + 6 градусов", - отметила метеоролог.

Диденко добавила,что теплая погода сохранится на Западе и Юге страны, местами до + 7 + 9 градусов.

"Свежим ожидается воздуха на северо-востоке Украины, даже днем ​​около нуля. Существенных осадков не ожидается, хотя и фронт. Так, иногда что-то покапает, и скорее ночью и утром", - сообщила она.

В Киеве понедельник, 18 февраля также будет холоднее, ночью до -1, днем ​​около 4 градусов.

Фото: facebook.com

Напомним, что синоптики сообщили, какой в Украине будет погода в понедельник.

Также синоптик предупредила, что весеннюю погоду в Украине местами испортит мокрый снег.