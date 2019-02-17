Стали известны подробности задержания водителя BMW, который спровоцировал смертельное ДТП под Киевом.

"Киев Оперативный" сообщает, что задержанным водителем BMW (госномер AA5252OM) оказался парень 1998 года рождения - Слободской Никита Игоревич.

"Интересно, что 26.03.2018 на него уже был составлен протокол по статье 130 КУоАП (нетрезвое вождение тем самым BMW). Поэтому, его вчерашняя бегство наталкивает на разные мысли", - сказано в сообщении.

Слободского задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и до избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

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Напомним, что водитель BMW X5 на огромной скорости влетел в отбойник, после чего с оторванным колесом проехал около ста метров и слетел с дороги, протаранив попутный Daewoo Lanos. От удара машина загорелась. Водителю Lanos удалось выбраться из автомобиля, а его пассажирка сгорела заживо. Водитель BMW с места происшествия скрылся.

Позже сбежавший мужчина вместе с адвокатами пришел в полицию, где его и задержали.