В США призвали власти Сирии "изменить свое поведение". При этом Вашингтон уже не требует ухода президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри. Его цитирует Интерфакс.

"Нет, мы не призываем (к уходу Башара Асада - Прим.Ред.). Мы призываем к значительным изменениям в поведении режима", - сказал представитель США в воскресенье, 17 февраля 2019 выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сирийская война начиналась весной 2011 года с вооруженного мятежа и на их фоне требований властей США к президенту Сирии Башара Асаду уйти со своего поста.

Как сообщала "Страна", военные врачи удалили опухоль у жены президента Сирии. Злокачественная опухоль груди была обнаружена у Асмы Асад на ранней стадии.

Отметим, что власти США не желают, чтобы президент Сирии Башар Асад вернул контроль над северо-востоком государства.

Напомним, что в мае 2018 от требования отставки Башара Асада отказалась Франция.

Ранее представитель России в ОЗХО аргументированно обвинил британские спецслужбы в инсценировке химатаки в сирийской Думе, в которых пытались обвинить президента Сирии.