В США произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, где столкнулись десятки авто. Об этом сообщает New York Post.

Масштабная авария из-за скользкой дороги случилась у американского города Канзас-Сити. На автомагистрали у города столкнулись не менее 47 автомобилей. В результате аварии один человек погиб, еще семь получили ранения.

Установлено, что из-за сильного снегопада упала видимость, 15 машин по очереди въезжали друг в друга, пока люди не начали тормозить заранее. В ДТП попали легковые авто, грузовики и тракторные прицепы.

Свидетели происшествия сообщали о том, что водители всячески пытались затормозить, что у них никак не получалось, и предупреждали других о том, что довольно скоро произойдет, отчаянно сигналя.

Сержант полиции Коллин Стосберг подчеркнул, что происшествие стало "скоплением цепной реакции", которое около полудня началось из-за одной аварии, а после уже десятки машин не смогли остановиться на ледяной дороге и врезались в них.

Unbelievable footage from the pileup on I-70 today. My jaw dropped to the floor first time I saw this video. pic.twitter.com/kKeauYDlfG