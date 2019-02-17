Появилось видео лучших моментов и фантастических бросков турнира всех звезд НБА
В США провели первую часть звездного уикенда НБА. Организаторы баскетбольного шоу провели турнир бросков в стиле dank, состязание трехочковых и матч "восходящих звезд" США против Мира.
Звёздный уикенд НБА - баскетбольные соревнования, включающие в себя разнообразные конкурсы и развлекательные программы с кульминацией в виде Матча всех звёзд НБА. Он проводится ежегодно в феврале.
В игре участвуют: завершившие карьеру звёзды НБА, игроки женской НБА, актёры, музыканты и спортсмены различных видов спорта. Был впервые проведен в 2003 году.
Видео: youtube.com/Ximo Pierto
Видео: youtube.com/House of Highlights
Видео: youtube.com/House of Highlights
Как сообщала "Страна", женская сборная Украины по баскетболу добилась права сыграть на Евробаскете-2019.
Отметим, что баскетболист случайно забросил трехочковый, отдавая передачу. Судьи не заметили.