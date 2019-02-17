В США провели первую часть звездного уикенда НБА. Организаторы баскетбольного шоу провели турнир бросков в стиле dank, состязание трехочковых и матч "восходящих звезд" США против Мира.

Звёздный уикенд НБА - баскетбольные соревнования, включающие в себя разнообразные конкурсы и развлекательные программы с кульминацией в виде Матча всех звёзд НБА. Он проводится ежегодно в феврале.

В игре участвуют: завершившие карьеру звёзды НБА, игроки женской НБА, актёры, музыканты и спортсмены различных видов спорта. Был впервые проведен в 2003 году.

Видео: youtube.com/Ximo Pierto

Видео: youtube.com/House of Highlights

Видео: youtube.com/House of Highlights

Как сообщала "Страна", женская сборная Украины по баскетболу добилась права сыграть на Евробаскете-2019.

Отметим, что баскетболист случайно забросил трехочковый, отдавая передачу. Судьи не заметили.