В понедельник, 18 февраля,в Украине сохранится теплая и солнечная погода. Осадков на территории страны не предвидится, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

В западных областях уровень тепла будет держаться на отметке +5… +8 градусов. Ночью похолодает до -1+1. Схожая температура ожидается и в центральных регионах Украины. Лишь после заката будет немного теплее относительно западных областей 0+2.

В восточных областях будет +2+4 градусов тепла днем, ночью 0+2. На юге будет прогнозируется теплая погода +6+9, ночью температура упадет до +1+4 градусов.

Север страны также ожидает теплая погода. Днем до +4+6, ночью -1-3.

В Киеве погода порадует теплом – столбики термометров покажут до +4… +6 градусов тепла, ночью -1+1.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что в Украину пришло 9-градусное тепло.

Также синоптик предупредила, что весеннюю погоду в Украине местами испортит мокрый снег.