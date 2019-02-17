В Донецкой области при пожаре в одноэтажном доме погибли двое человек. Об этом сообщает ГосЧС региона.

ЧП произошло с ночь на 17 февраля в селе Новоселидовка Марьинского района. Информация о пожаре поступила спасателям в 1:54 ночи. Во время проведения разведки и гашения пожара были обнаружены погибшие мужчина и женщина.

Пожар был локализован в 2:40 и ликвидирован в 3:40. Причина возникновения пожара устанавливается.

Спасатели отметили, что этой же ночью произошел пожар в квартире в соседнем городе Украинск Селидовского горсовета, однако спасателям удалось спасти находившегося в ней мужчину.

Информация о пожаре в 2-комнатной квартире на 1-м этаже 9-этажного жилого дома на ул.Шевченко поступила спасателям в 4:05. По прибытию на место спасатели вывели ее жителя на свежий воздух и передали сотрудникам скорой помощи. Пожар был локализован в 4:24 и ликвидирован в 4:30.

Напомним,что в жилом доме на Арсенальной в Киеве начался пожар.

Также причиной пожара в магазине Рошен на Позняках журналисты назвали поджог.