Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал свое удаление на 11-й минуте первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" (2:2).

"Нет смысла себя выгораживать. Это уже произошло, я подвел команду. Было или не было... Человек (Энтони Тэйлор - Прим.Ред.) судит в Англии – наверное, ему виднее.

О первом моменте (первой желтой карточке - Прим.Ред.) я не могу сказать. Я не знаю, к мячу или к футболисту я первым прикоснулся. А во втором моменте я даже не думал, что будет желтая. Я почувствовал, что сыграл в мяч, а потом уже по инерции задел соперника.

Тяжело. В моей карьере были удаления, но таких – нет. Но я не привык кого-то винить. Человек уже показал карточку, что я могу поменять?

Теперь стоит задуматься, хотя я всегда об этом думаю, быть более уравновешенным. Не могу сказать, что я был чересчур заведенный. У меня достаточно опыта, чтобы контролировать свои эмоции. Как в жизни, так и на поле, бывают такие ситуации – все быстро произошло.

Я с себя вины не снимаю. Хорошо, что ребята выстояли и добились ничьей. Очень переживал после второго пропущенного мяча, но, слава Богу, забили", – сказал футболист.

В ответной игре 21 февраля во Франкфурте стартовый свисток прозвучит в 19:55.

Как сообщала "Страна", в заявке Шахтера на Лигу Чемпионов помимо Степаненко, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Максим Малышев, Манор Соломон, Алан Патрик, Веллингтон Нем, Майкон, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Виктор Коваленко, Фернандо.

Напомним, что на послематчевой пресс-конференции главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал о матче, удалении Степаненко, заменах и состоянии газона в Харькове.