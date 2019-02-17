На время президентской кампании в Украине Россия поставила на паузу все переговоры, которые касаются урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, в России отказываются от любых встреч на уровне спецпредставителя Госдепа США и помощника президента России Владислава Суркова до завершения президентской кампании в Украине.

"Мы всегда за то, чтобы встретится и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов", - подчеркнул Волкер на полях Мюнхенской конференции.

Спецпредставитель отметил важность Минских соглашений и подчеркнул, что они должны быть имплементированы, а не оставаться лишь на бумаге. "Минские соглашения чрезвычайно важны, и нам бы хотелось, чтобы они были реализованы. Мир, отведение тяжелого вооружения, если нам удастся создать условия - для проведения выборов, амнистии, имплементации специального статуса Донбасса, восстановления украинского контроля и суверенитета над территорией. Это то, о чем говорят Минские соглашения, и мы все поддерживаем их. Необходимо только имплементировать их", - отметил он.

Напомним, 12 февраля 2015 года участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) подписали "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Договоренности предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донбасса и его строгое выполнение, а также отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния.

Отметим, что за время войны на Донбассе погибли почти три тысячи украинских военных.

Также стало известно, что первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс - "другая страна", которой нужно дать права и свободы.