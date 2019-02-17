В Москве чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов погиб в результате драки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала на Тверской улице у здания Минкомсвязи в Москве у спортсмена вспыхнул конфликт с охранником. После короткой словесной перепалки произошла драка. Во время потасовки 22-летний Павлов упал на землю и скончался. При этом причины смерти только предстоит установить.

Видео: ren.tv

Как сообщала "Страна", в центре Киева посетители устроили стрельбу в кафе. По версии пострадавшего, он отдыхал в кафе с другом и в это время у них возник конфликт с другой компанией, в которой были трое парней и две девушки.

Напомним, что в центре Киева маршруточник избил пенсионера из-за льготного проезда.