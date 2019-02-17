В драке с московским охранником погиб чемпион России по рукопашному бою
В Москве чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов погиб в результате драки. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала на Тверской улице у здания Минкомсвязи в Москве у спортсмена вспыхнул конфликт с охранником. После короткой словесной перепалки произошла драка. Во время потасовки 22-летний Павлов упал на землю и скончался. При этом причины смерти только предстоит установить.
Видео: ren.tv
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Напомним, что в центре Киева маршруточник избил пенсионера из-за льготного проезда.
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