На соборе в Солсбери неизвестные вывесили российский флаг. Это произошло за несколько недель до годовщины отравления экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает местная радиостанция Spire FM.

Флаг висел на строительных лесах, установленных возле одной из стен собора. Его заметили утром 17 февраля. Уже через несколько часов флаг сняли. Настоятель собора Николас Пападопулос назвал случившееся "очень глупым поступком".

Фото: twitter.com/lmjm12

Как сообщала "Страна", отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года в Солсбери (Великобритания). Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом и госпитализированы в бессознательном состоянии.

Недавно в Великобритании назвали настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей.

Также мы публиковали интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении Скрипалей, которое они дали главному редактору RT Маргарите Симоньян.