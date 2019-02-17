В Киеве поймали водителя внедорожника, который протаранил патрульную машину и скрылся
В воскресенье, 17 февраля, в Киеве полицейские схватили водителя черной Infiniti, который пытался скрыться от патрульных после ДТП с полицейской машиной. План перехват снят.
Три часа ранее он отказался остановиться на сигнал полиции и спровоцировал ДТП. Об этом сообщает Еспресо.
Водитель автомобиля Infinity на заезде на Индустриальный мост со стороны улицы Вадима Гетьмана влетел в машину патрульных полицейских и скрылся с места ДТП. Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу, у одного из них - травма ноги.
Как сообщала "Страна", в полицию явился сбежавший виновник ДТП, в котором сгорела пассажирка такси.
Также в полиции сообщили подробности погони в Борисполе, которая закончилась смертью водителя.
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