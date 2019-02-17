В Киеве на одной из станций метрополитена изрезали ножом портреты Тараса Шевченко известного иллюстратора Андрея Грехова.

Это сделал активист из Винницы Юрий Павленко по прозвищу Хорт, ранее судимый за захват областной администрации.

Инцидент произошел на глазах у изумленных пассажиров. Видео опубликовано на Facebook сообщества "Киев Оперативный".

Источники "Страны" в МВД сообщают, что пока что по факту порчи имущества уголовное дело не заводили, так как не было заявлений от метрополитена. Сейчас изучают видео, которое разместили в интернете очевидцы, и решают заводить ли дело по статье хулиганство.

Ранее на своей странице в Facebook Хорт выразил несогласие с интерпретацией портретов в исполнении галлереи "Дукат" и назвал их украинофобией.

Фото: Юрий Хорт/Facebook

Винницкий радикал Хорт известен своими акциями в майданное время.

Он известен тем, что порвал портрет президента Украины Петра Порошенко во время беспорядков 6 декабря 2014 года. Тогда он утверждал, что его судили не за попытку захвата Винницкой ОГА, а за акт вандализма.

В апреле 2016 года Апелляционный суд Винницкой области отменил приговор о лишении свободы на 4,5 года по обвинению в хулиганстве с применением оружия для активиста Юрия Павленко (Хорта).

"Страна" на днях публиковала интервью с иллюстратором Александром Греховым, чьи нестандартные работы выставлены на платформах станций в столичном метрополитене. Тогда художник жаловался что не все понимают современное искусство и его работы часто уничтожают.