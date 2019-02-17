В Киеве 16 февраля двое несовершеннолетних девочек провалились под лед на озере Тельбин, неравнодушные прохожие смогли спасти их. Видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Предварительно, девочки рисковали жизнью ради того, чтобы сделать фотографии. На видео видно, как двое мужчин тоже провалились под лед, когда вытаскивали подростков из холодной воды на берег.

Событие произошло около 17:00. К счастью, всем участникам происшествия удалось быстро выбраться на берег до приезда спасателей. В итоге никто не пострадал, и детей передали родителям.

Как сообщала "Страна", в Киеве спасатели вернули на берег рыбаков, дрейфовавших по Днепру на отколовшейся льдине.

Также мы писали о том, как в речке Лыбедь на столичной Борщаговке обнаружили тело человека всего в 4 метрах от берега. Напомним также, что столице бойцы ГосЧС спасли мальчика, который плыл на льдине по Русановскому каналу.