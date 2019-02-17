Власти Амстердама анонсировали реформу "квартала Красных фонарей" из-за дурной репутации. Мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема выразила готовность к радикальным мерам по преобразованию района.

Градоначальница поделилась своими соображениями с местными СМИ. Она считает, что откровенная проституция в нем, которая превратились чуть ли не в визитную карточку Амстердама, не только унизительна для жриц любви, но и неблагоприятно сказывается на репутации города. Кроме того, мэр высказалась и об условиях жизни проституток, "которым чрезвычайно трудно предлагать свои услуги потенциальным клиентам, когда поглазеть на них приходят толпы иностранных туристов".

Конкретного плана по изменению ситуации она пока не предложила. Халсем рассчитывает на помощь общественности. Она хотела бы рассмотреть все варианты преобразования городского района Де Валлен (именно здесь расположен квартал Красных фонарей), чтобы в любом случае изменить его нынешний статус-кво.

Так или иначе, но Халсема настроена весьма решительно: она пообещала разработать пакет соответствующих мер для решения данной проблемы до лета 2019 года.

Как сообщала "Страна", в Израиле собрались крупно штрафовать за использование проституток обоего пола. В особых случаях, оговоренных в законе, правонарушение может быть признано уголовным преступлением: тогда максимальный размер штрафа составит более 75 тысяч шекелей (более полумиллиона гривен).

Напомним, что под Запорожьем полицейские создали поддельный сайт знакомств для шантажа клиентов проституток.