Музыканты группы "Чайф" - Владимир Шахрин и Владимир Бегунов - сообщили, что им вернули их гитары, которые были потеряны во время перелета из Москвы в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба "Чайф" в Facebook.

"Гитары Шахрина и Бегунова не прилетели в Екатеринбург. Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов. А вы что думаете?" - иронично говорилось в сообщении группы в соцсети. Позже появилась информация, что инструменты вернулись к музыкантам в целости и сохранности.

Напомним, музыканты возвращалась с "Зимней акустики", которую играют в Москве уже 25 лет. Они не смогли получить вовремя ценные музыкальные инструменты. Однако не сильно расстроились, потому как гастрольная деятельность "Чайфа" намечена на июнь.

Фото: facebook.com/chaif.ru

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