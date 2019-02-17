В Республике Гаити протестующие выступили против союза с США и обратились к России, Венесуэле и Китаю за помощью в разрешении кризиса. Об этом сообщило издание Le Journal de Montreal.



"Мы хотим заявить об окончательном разрыве с США, с нас довольно американской оккупации, мы так больше не можем", - заявил журналистам лидер группы митингующих по имени Бронсон. Госдеп США уже рекомендовал согражданам воздержаться от поездок на Гаити.



Участники митингов в столице Порт-о-Пренсе объявили президента Моиза и бывшего главу государства Мишеля Мартелли "ставленниками Вашингтона". Также жители Гаити сожгли американский флаг, скандируя: "Долой американцев! Да здравствует Путин!"



Несмотря на беспорядки, охватившие страну, Моиз заявил, что не намерен покидать пост.



Первые массовые акции протеста в Республике Гаити прошли на минувшей неделе (4-10 февраля). Жители требуют отставки президента Жовенеля Моиза, обвиняя его правительство в неспособности обеспечить граждан самым необходимым.

По данным СМИ, жертвами акций стали не менее семи человек. Среди них - молодой человек, которого убили буквально в нескольких метрах от президентского дворца в Порт-о-Пренсе.

Ранее Украина и Гаити вошли рейтинг самых жутких дорог в мире.

Напомним, что Трамп не исключает ввода американской армии в Венесуэлу, где тоже идут беспорядки.