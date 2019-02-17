В воскресенье, 17 февраля около 11:20 в Киеве на заезде на Индустриальный мост произошло ДТП. В машину полицейских врезался Infinity. Об этом сообщает "Информатор".

Водитель автомобиля Infinity на заезде на Индустриальный мост со стороны улицы Вадима Гетьмана влетел в машину патрульных полицейских и скрылся с места ДТП. Правоохранителей отвезли пострадавших в ближайшую больницу, у одного из них - травма ноги.

Объявлен план "перехват". Полицейские ищут авто Infinity черного цвета на еврономерах. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Видео: youtube.com/informator.ua

Как сообщала "Страна", на Черниговской трассе пьяный водитель без прав сбил пешехода и попробовал убежать. Правоохранители оперативно разыскали водителя.

Отметим, что в Киеве пьяный водитель дал порулить другу, а тот отправил машину в кювет.