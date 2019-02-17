В региональном аэропорту "Белая Церковь" осенью 2019 года планируют открыть международный пункт пропуска, который увеличит нагрузку на аэропорт в плане рейсов из других стран и автоматически сделает его международным. Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, развитие регионального аэропорта "Белая Церковь" и создание на его базе мультимодального грузового комплекса станет приоритетным проектом. "В 2018 году осуществлены 73 авиационные операции, что является рекордом работы предприятия за последние 18 лет. В перспективе после открытия международного пункта пропуска на аэродроме "Белая Церковь" ожидается постепенный рост количества авиационных операций до 300 в год", - отметил Омелян.

Министр также отметил, что перед открытием аэропорт отремонтируют и "придадут ему инвестиционную привлекательность". "Это даст возможность выполнять из аэропорта "Белая Церковь" прямые рейсы из/в другие страны, что значительно увеличит количество воздушных судов, требующих ремонта или технического обслуживания. Открытие международного пункта пропуска запланировано ориентировочно на осень 2019 года", - подытожил он.

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