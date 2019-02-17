Заработная плата главы Национальной полиции Сергея Князева за январь составила 185 тысяч гривен. Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос "Украинских новостей".

Должностной оклад Князева составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 3 000 гривен, надбавка за стаж службы - 21 500 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, доплата за научную степень кандидата юридических наук - 2 000 гривен, доплата за почетное звание "Заслуженный юрист" - 4 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 64 500 гривен, премия - 33 220 гривен, индексация - 762 гривны.

Отметим, что еще год назад зарплата Князева составляла 155 тысяч гривен при неизменном должностном окладе в 40 000 гривен. При этом оклад за спецзвание составлял 2 800 гривен, а надбавка за стаж службы - 21 400 гривен. При этом Князев получал 7 320 гривен премиальных, а индексация составляла 533 гривны.

То есть премия главы Нацполиции за год выросла в пять раз.

Фото: ukranews.com

Напомним, в январе у главы САП Назара Холодницкого уменьшилась зарплата.

Как сообщала "Страна", в Украине средняя зарплата превысила 10 тысяч гривен еще в декабре прошлого года.